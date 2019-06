Vitamina Q: i cibi che la contengono e a cosa serve

La vitamina Q è conosciuta anche con il nome coenzima Q o nome scientifico ubichinone, è una molecola organica liposolubile, è paragonabile alla vitamina E e K e riguarda il trasferimento dell’energia delle cellule. Presente nelle cellule di cuore, fegato e reni, ottimizza l’elasticità della pelle.

Vitamina Q: contro la stanchezza

Secondo gli esperti il fabbisogno giornaliero di vitamina Q è tra i 100/300mg. Contrasta il senso di stanchezza, e la sua carenza può portare problemi di natura vascolare e respiratoria. È importante che la vitamina Q sia apportata costantemente, con il passare degli anni, l’organismo lo sintetizza meno.

Gli alimenti che la contengono

Vediamo in quali cibi è contenuta:

1)Il pollo: importante per la dieta in virtù delle proteine nobili che contiene.

2)Il salmone: ottimo per la dieta anche per via dei grassi omega 3.

3)Le castagne: utile alla prevenzione di patologie come il Parkinson e l’ipertensione. Ideale come spezza fame sano durante i mesi freddi dell’anno.

4)Le uova: troviamo questo straordinario coenzima anche in una delle più importanti fonti di proteina, i benefici della vitamina Q riguardano anche la riduzione delle manifestazioni allergiche tipiche della bella stagione.

5)Le aringhe: alleate straordinarie della salute del cuore anche grazie alla presenza di grassi omega 3, utili per ridurre i danni ai vasi ematici e per contrastare gli effetti dolorosi dell’artrite reumatoide.

6)I pistacchi: molecola organica utile per prevenire la caduta dei capelli, i mal di testa e le malattie paradontali. Integrare nell’alimentazione quotidiana una manciata di pistacchi, porta benefici per la vitamina Q.

