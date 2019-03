Vittima del cancro, Sergio lascia 3 figlie e una giovane madre

In tempo di pace i figli seppelliscono i padri, ma in tempo di guerra sono i padri a seppellire i figli.

È una frase che lo storico greco Erodoto attribuisce al re Creso vissuto nel sesto secolo avanti Cristo, ma che purtroppo ad Augusta trova amara conferma, oggi.

Oggi i funerali di Sergio, un’altra giovane vittima uccisa dal cancro e sappiamo con certezza che non è non sarà l’ultima.

In maniera impietosa il verdetto medico ci fa sapere che nel caso di Sergio questo male subdolo non ha alla radice una alterazione genetica: ormai lo sappiamo e lo sanno tutti; anche quelli che, a tutti i livelli, pur conoscendo il caso Augusta preferiscono ancora vigliaccamente far finta di non saperlo e non intervengono perché non hanno più capacità e volontà di intervenire.

È inutile fare retorica: ormai siamo in guerra. E in questa guerra la città di Augusta appare già rassegnata e sconfitta perché non sembra avere più neanche la forza per combatterla.

Sergio ha lottato per quattro anni: ha lasciato tre figli ad una giovane madre: ammettendo che questi abbiano un futuro, quale futuro li aspetta? E quale sarà il futuro di questa città?

Questa notte, all’età di 36 anni, si è spento Eurialo Sergio Toscano fu Augusto. VITTIMA DEL CANCRO.

Ne danno il triste annuncio la moglie Elisa, i figli Martina, Augusto e la piccola Clelia, la mamma Nella, il caro zio Mimmo, i fratelli Angelo e Rosario, i cognati, il suocero, gli zii, i cugini, i nipoti e i parenti tutti.

Le esequie si svolgeranno domani 23 marzo alle ore 10,30 in Chiesa Madre.

Augusta, 23 marzo 2019.

Morti di tumore in forte aumento, diritto alla vita. Firma la petizione di Don Palmiro Prisutto