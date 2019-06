Vuoi dimagrire? Fai lo shopping, ti aiuterà

Fare lo shopping è probabile che non fa tanto bene al nostro conto in Banca, ma passeggiare per i negozi ci aiuta ad alleviare lo stress, ci aiuta a combattere la pigrizia e a fare movimento. Una ricerca che ha preso come campione 1900 soggetti, ha dimostrato che fare acquisti aiuta a perdere peso.

Basta fare shopping per dimagrire

E’ stato dimostrato che passeggiare per circa tre ore, potrebbe farci consumare dalle 1400 alle 4000 calorie al mese, dipende dalle volte che ci si dedica allo shopping, andiamo dal minimo di una volta a settimana ad un massimo di 12 volte in un mese. Altra percentuale varia nel caso si prendono o si evitano scale mobili e ascensori.

Come tutte le cose, ci vuole misura e buon senso. Chi ha fatto questi studi, si è sentito in dovere di ricordare anche gli effetti negativi che può portare a fare lo shopping su una persona; quello che può essere un rimedio per alleviare lo stress e farsi qualche piccolo regalo, se non gestito con la dovuta moderazione e razionalità, potrebbe generare atteggiamenti compulsivi patologici anche molti pericolosi.

Lo shopping può far bene alla salute, ma rischia di far male al portafoglio

Nella maggior parte sono le donne quelle che più amano fare lo shopping, spesso non solo per se stesse, lo si fa anche per i figli, per un marito, l’importante è che si faccia. Ma proprio questo strafare a volte ha portato a scompensi nelle famiglie fino a volte a delle vere e proprie rotture.

Alla fine possiamo affermare che lo shopping può far bene alla salute, ma che però non bisogna esagerare.