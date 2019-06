Yogurt contro il tumore all’intestino: mangiarlo 2 volte a settimana aiuta a prevenirlo

Mangiare yogurt due (o anche più) volte a settimana potrebbe aiutare a prevenire la formazione di tumore all’intestino, soprattutto negli uomini. A suggerirlo uno studio che ha coinvolto 32mila uomini e 55mila donne e pubblicato sulla rivista Gut da Yin Cao, della Washington University School of Medicine, a Washington DC.

I partecipanti allo studio, sottoposti ad endoscopia per studiarne il tratto intestinale, hanno compilato dei questionari riferendo nello specifico il consumo di yogurt nella propria dieta. Nel corso dello studio sono stati diagnosticati 5811 adenomi negli uomini e 8116 delle donne associando, almeno negli uomini il consumo dello yogurt, almeno 2 volte la settimana, alla riduzione del 19%al rischio di sviluppare adenomi (con il rischio che si trasformino in tumori).

Lo studio, che è stata solo un osservazione, di per se non è sufficiente a stabilire realmente se il consumo di yogurt riduca realmente il rischio di adenomi ma, essendo stato condotto su diverse migliaia di soggetti dovrebbe trattarsi di uno studio piuttosto solido.

Perchè lo yogurt aiuta contro i tumori?

E’ probabile che i fermenti lattici contenuti nello yogurt contrastino l’accumulo di sostanze tossiche nell’intestino riducendo, in questo modo, il rischio di formazione di adenomi. Ma allora perchè questo effetto è stato rilevato maggiormente negli uomini che nelle donne? Resta quindi da capire, se la causa effetto fosse legata allo yogurt, perchè nelle donne la protezione derivante dal consumo di yogurt non sia stata rilevata come negli uomini.