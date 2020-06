Cura dei propri occhi. La vista è sicuramente il più importante tra i sensi donati all’uomo; col trascorrere degli anni, però, si può andare incontro a compromissioni di carattere genetico o fisiologico che possono essere rallentate o, comunque, tenute sotto controllo seguendo semplici regole come, ad esempio, sottoponendosi regolarmente (almeno ogni 2 anni) a controlli oculistici; si dovrà poi avere l’accortezza di non trascorrere molto tempo davanti ai monitor di computer o televisori, tenere la giusta distanza dagli stessi, distogliere lo sguardo da punti fissi ravvicinati per osservare in lontananza e, per evitare la secchezza oculare, sbattere frequentemente le palpebre; in caso di necessità di utilizzo di lenti queste dovranno essere preparate seguendo scrupolosamente la prescrizione medica ed essere usate anche come protezione e filtro dai raggi solari.

Occhi e difetti visivi

I problemi degli occhi possono essere a carattere temporaneo, come irritazioni o congiuntiviti (curabili con opportuni colliri), o permanente, come miopia, presbiopia e astigmatismo; in questo secondo caso il paziente, meglio se trattato in forma preventiva, dovrà essere seguito costantemente, anche per adeguare gli ausili oculistici al procedere della problematica; è assolutamente da evitare lo sforzo degli occhi in una lettura in ambienti con scarsità di luce e/o l’uso improprio di prodotti cosmetici con contatto diretto dell’interno dell’occhio; anche lo struccarsi dovrà essere svolto con estrema cautela e prodotti validi.

Cibi utili alla vista

Data la composizione del bulbo oculare, è fondamentale consumare molta frutta e verdura(ricche di vitamina A, luteina e zeaxantina come carote, albicocche e vegetali a foglia verde) e tanta acqua per mantenere ben umide le parti dell’occhio con maggiore assorbimento di questo elemento.

