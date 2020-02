Salute e cuore: si possono fare degli screening in 170 cardiologie aperte fino al 18 febbraio

Salute e cuore camminano insieme, infatti è in atto una campagna chiamata “Per il tuo cuore”, e vede impegnato personale per effettuare screening in 170 cardiologie aperte, proprio perché le malattie cardiovascolari sono in testa, negativamente, come prima causa di morte in Italia.

Fino al 18 febbraio si possono fare screening in 170 cardiologie aperte

In Italia si contano 240mila decessi per malattie cardiovascolari, un dato da bollino rosso, allarmante, che comprende un pò tutte le fasce di età, giovani, meno giovani, donne e anziani.

Questa strage si può fermare, fino al 18 febbraio la Fondazione “Per il tuo cuore” rilancia una campagna dove ognuno di noi si può recare presso le 170 cardiologie aperte, dove verranno offerti screening personalizzati e nello stesso con una donazione al 45523, si potrà sostenere la ricerca sulle malattie cardiovascolari.

Un avviso a tutti i cittadini è quello di approfittare di queste occasioni anche per aiutare le persone che lavorano alla ricerca per aiutare il prossimo. Per tutti quelli che non riescono ad approfittare di queste occasioni, li preghiamo comunque di riguardarsi per il loro bene e di chi vive con loro, andare dal proprio medico e fare i dovuti controlli, logicamente questo in base al soggetto, all’età e ai relativi problemi di salute che un soggetto ha.

Fare una buona e sana alimentazione, limitare il fumo e alcol e fare attività fisica, vi aiuteranno a vivere meglio la vostra vita e prevenire le malattie cardiache, ma aiutano a prevenire anche obesità, colesterolo, diabete.

