Salute e sesso: ecco i 5 ambienti che vanno ad incidere sull’intimita’

Salute e sesso camminano a braccetto, uno può essere conseguenza dell’altro, e la cosa che più ci deve far riflettere che per vivere un’ ottima intimità non dobbiamo basarci solo su quando si sta a letto, ma ci possono essere ambienti che ci possono venire in aiuto o possono risultarci sfavorevoli. Ci sono degli studi che ci insegnano e ci aiutano a trovare il percorso legato alla salute per curare nei dettagli questa reale esistenza che molti non hanno la forza e il coraggio di affrontarla.

Vediamo quali possono essere i 5 ambienti che possono incidere sull’intimita’

1)Il primo luogo dove ci può essere una grande incidenza sono i locali della movida, dovremmo saperlo bene che fumo, droghe e alcol hanno una grossa incidenza negativa sull’attività sessuale, il fumo in particolare ha una grossa incidenza sulla disfunzione erettile e anche sull’aterosclerosi.

2)Il secondo luogo dove potete ottenere un consiglio valido su come comportarvi come abitudini e consigli, può essere la farmacia o il vostro medico curante.

3)Un altro posto dove potete trovare delle buone risposte e mantenere un buono stato di salute, è la cucina. La cucina che contribuisce al benessere sessuale e non solo dell’uomo, è quella mediterranea. Si consiglia di consumare cereali integrali, verdura, frutta, zuccheri semplici e grassi animali.

4)Fare dei check up periodici sono importanti per prevenire, specialmente quando si arriva da una certa età. Lo studio medico diventa di estrema importanza quando si iniziano ad avere dei problemi in camera da letto, il medico è l’ideale per darvi aiuto.

5)La vita sedentaria incide su obesità e sovrappeso, il divano vi porta a tutto questo oltre che a potervi procurare malattie metaboliche. Fare invece attività fisica e anche con una certa regolarità, migliora e non di poco le prestazioni sessuali.

