Salvini e il suo intervento per la Campania: fate consegnare le pizze a domicilio

Matteo Salvini interviene a favore della Campania e dice a De Luca di permettere le consegne delle pizze a domicilio, un plauso da parte di Sorbillo e tutti i pizzaioli della Campania.

Matteo Salvini interviene in favore dei pizzaioli in Campania

Matteo Salvini interviene in questa accesa discussione delle consegne a domicilio delle pizze a domicilio in Campania, e lo fa dicendo che già stiamo vivendo una situazione drammatica, perché la si vuole peggiorare ancora di più e aggiunge: la consegna a domicilio, di cibo in generale, è permessa ovunque, anche a Wuhan, la Campania è l’unica regione al mondo che lo vieta.

Interviene anche Gino Sorbillo su quello che ha detto il leader della Lega e lo ringrazia, la consegna dei pasti a domicilio non rappresenterebbe la soluzione definitiva a questa crisi, ma permetterebbe di respirare un po’ tutti, di iniziare a camminare a passo d’uomo prima di ripartire totalmente.

La richiesta fatta dai pizzaioli è quella di ripartire con due dipendenti per attività e con soli due tipi di pizza, margherita e marinara. Ricordiamo che la pizza cuoce a 450 gradi e viene messa subito dal forno al box pizza che dovrà essere certificato e che si potranno avvolgere nella pellicola affidandole poi per la consegna alle grandi compagnie dei runner.

L’Associazione Pizzaioli ringrazia De Luca e il pugno duro che ha avuto fino adesso, ma è arrivato il momento di sedersi a tavolino e riparlarne, con tutte le precauzioni possibili e un po’ d’intelligenza si può ripartire lentamente.

L’Associazione Pizzaioli chiede che vengano congelati i fitti dei locali e dei depositi e che verranno versati nei mesi della ripresa, che sia data la cassa integrazione ai dipendenti, ad oggi non hanno avuto ancora niente, e la consegna a domicilio che rappresenterebbe un minimo sollievo a questa grande crisi.

Nella questione è intervenuto anche il direttore dell’associazione verace pizza napoletana, Stefano Auricchio, che vanta un’affiliazione di 700 pizzerie e non capisce come una regione come la Lombardia nel pieno della pandemia possa permettersi il delivery e la Campania no, nonostante si sia dimostrato di essere molto attenti, più di quanto lo si pensava.

Sembrerebbe che da questi ultimi interventi il Governatore De Luca si sia deciso e consentirà la riapertura delle pizzerie che hanno i requisiti per le consegne dal 20 aprile, giusto il tempo di organizzarsi.

