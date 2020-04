Samsung Galaxy 5G: un nuovo smartphone in arrivo

E’ partito a dicembre il Samsung Galaxy A51, ma già sembrerebbe che la nota casa coreana stia programmando l’ uscita di una nuova versione del device con il 5G integrato. Scopriamo la possibile operazione, se è fattibile oppure no.

Samsung Galaxy A51 5G: lo smartphone s’ha da fare?

E’ stato rilevato un nuovo smartphone Samsung con lo stesso codice identificativo del precedente Galaxy A51, ma la casa coreana non ha ancora dato nulla per certo, quindi al momento si tratta di una suggestione. Tale certificazione è sintomo di un nuovo telefono in uscita, ma nulla ancora è svelato. Tuttavia, resta possibilissimo che la Samsung stia cercando di immettere sul mercato un successore, dotato di 5G del suo recente A51 per garantire uno smartphone aggiornato, di fascia economica ed affidabile.

La serie Galaxy A racchiude alcuni degli smartphone più economici di Samsung, quindi un telefono 5G sarebbe probabilmente molto più conveniente rispetto a quelli della linea Galaxy S20. Ad ogni modo, sembrerebbe che la concorrente Xiaomi che ha annunciato di recente il Mi 10 Lite, sarebbe comunque vincitrice dello smartphone 5G più economico. Al momento, comunque non resta che attendere ulteriori indiscrezioni in merito alle intenzioni della casa coreana. Solo così scopriremo se questo matrimonio tra Samsung e A51 5G s’ha da fare, oppure resta una suggestione indiscreta trapelata frettolosamente. Ai posteri l’ardua sentenza.

