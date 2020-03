Samsung Galaxy A31 e Galaxy A21: caratteristiche e specifiche

La Samsung non si ferma mai, proseguendo nelle sue infinite serie di smartphone. Stavolta è pronta a servirci i nuovi Samsung Galaxy A31 e Galaxy A21. Scopriamo le caratteristiche di questi due device.

Samsung Galaxy A31: caratteristiche

Sono pochi ma ficcanti i dettagli rilasciati sul nuovo Samsung Galaxy A31. Lo smartphone coreano avrà quasi certamente una fotocamera principale posteriore da 48 megapixel, a cui si affianca una fotocamera da 5 megapixel adatta per la profondità. Avrà una memoria di storage da 64 o da 128 GB e una batteria da 5.000 mAh. Volendolo confrontare con il Galaxy A30 ha una batteria da 4.000 mAh, per cui è probabile l’uso di un processore più potente per il nuovo modello, quasi certamente un Exynos. Sarò senza dubbio Android 10 il suo sistema con una interfaccia One UI 2.0.

Samsung Galaxy A21: caratteristiche

L’altro modello in fase di lancio, invece avrà uno schermo AMOLED con risoluzione HD+ (Infinity-O) e una fotocamera frontale. In specifiche hardware troviamo un processore octa core Exynos 7904, 4 GB di RAM, 64 GB di storage, una slot microSD e batteria da 4.000 mAh. Sulla parte posteriore si completa il tutto con ben quattro fotocamere. Anche per il Samsung Galaxy A21 sarà incorporato il sistema Android 10, con l’interfaccia One UI 2.0. Resta ancora da stabilire in quali paesi Samsung lancerà i suoi nuovi modelli, ma soprattutto a quale fascia di prezzo apparterranno. Non resta che attendere ulteriori news dalla azienda coreana nei prossimi giorni o settimane.

