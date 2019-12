Samsung Galaxy A71: caratteristiche del nuovo top di gamma

La Samsung continua ad essere inarrestabile ed in occasione dell’evento riservato alla presentazione del Samsung Galaxy A51, in Vietnam, ha rivelato l’arrivo di un nuovo, ancor più interessante top di gamma, il Samsung Galaxy A71. Andiamo a scoprirne le caratteristiche.

Samsung Galaxy A71: Android 10 e quad core

Non si sa ancora il prezzo e la data di uscita, ma si sa che sarà disponibile in quattro colorazioni, ovvero nero, blu, rosa e argento. Sarà il Samsung Galaxy A71, l’immediato successore del nuovo Galaxy A51. Il nuovo top di gamma della casa coreana avrà uno schermo Super AMOLED con una diagonale di ben 6,7 pollici ed una risoluzione full HD+. Si avvantaggerà di un sistema Android 10 ed un processore quad core. Inoltre, il nuovo Samsung Galaxy A71 avrà quattro fotocamere con sensori da 64, 12, 5 e 5 megapixel (modalità standard, ultra grandangolare, profondità e macro). In pratica, le sue funzionalità saranno le stesse del Galaxy A51, con annesso il riconoscimento automatico della scena, il Live Focus (effetto bokeh in tempo reale) e la tecnologia Super Steady Video.

Ulteriori caratteristiche del Samsung Galaxy A71 vedono una dotazione hardware comprendente il processore octa core Snapdragon 730, completato da 6/8 GB di RAM e 128 GB di storage, espandibili con schede microSD fino ad una capienza di 512 GB. Inoltre, il suo display Infinity-O possiede un foro centrale in corrispondenza della fotocamera frontale da 32 megapixel. Non resta, dunque che attendere ulteriori novità dalla casa coreana, in vista del 2020, per avere probabilmente svelati data e prezzo di lancio del nuovo top di gamma Samsung.

