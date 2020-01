Samsung Galaxy A71 e A51: sbarcano in Italia a gennaio

Samsung Galaxy A71 e Samsung A51 arrivano in Italia in questo mese di gennaio tra grandi attese. Saranno due smartphone molto attesi lanciati dalla casa coreana lo scorso dicembre in un evento in Vietnam, andiamo a scoprirne le caratteristiche.

Samsung Galaxy A71 e Galaxy A51: caratteristiche

Seguaci della linea Galaxy A70 e A70s e della linea A50 e A50s i due nuovi gioielli di casa Samsung avranno entrambe un display Infinity-O, rispettivamente da 6,7 pollici per il Galaxy A71 e 6,5 pollici per il Galaxy A51, entrambe avranno una fotocamera frontale da 32 megapixel. Il Samsung Galaxy A5 avrà un processore octa core Exynos 9611 con capienza 4/6 GB di RAM e uno storage di 128 GB, con possibilità di espandibilità in microSD fino a 512 GB. Quattro sono le fotocamere posteriori con dei sensori da 48, 12, 5 e 5 megapixel (ovvero obiettivo standard, obiettivo ultra grandangolare, obiettivo di profondità e macro). La batteria da 4.000 mAh supporta la ricarica rapida da 15 Watt. Il prezzo del Samsung Galaxy A51 sarà di 379,90 euro nella versione con soli 4 GB RAM.

Il Samsung Galaxy A71 invece avrà un octa core Snapdragon 730 come processore, con capienza di 6-8 GB RAM ed uno storage di 128 GigaBite, anch’esso, ovviamente espandibile con microSD a 512 GB. Si compone di quattro fotocamere posteriori da 64 megapixel la massima e 12, 5 e 5 le restanti tre (anche qui, nell’ordine, standard, ultra grandangolare, di profondità e macro). Il sistema operativo sia per Samsung Galaxy A71 che per Galaxy A51 sarà Android 10. Il prezzo di Samsung Galaxy A71 sarà di 479 euro.

