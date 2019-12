Samsung Galaxy Fold 2: uscita in Italia

Sbarcato in Italia da pochissimi giorni, il nuovo Samsung Galaxy Fold ha già un successore, ovvero il Samsung Galaxy Fold 2 che sarà annunciato ufficialmente nel 2020, probabilmente nel prossimo febbraio, all’ evento Unpacked in cui saranno annunciati anche i nuovi Samsung S11.

Samsung Galaxy Fold 2: prime immagini in rete

Intanto, in rete sono apparse le prime immagini del Fold 2, lo smartphone pieghevole con una deliziosa forma a conchiglia. Anche se, le immagini diffuse non sono ufficiali della Samsung, ma hanno fatto il giro di Twitter e successivamente del web. Il design appare simile al Motorola Razr, con la sua apertura a portafoglio, o appunto a conchiglia. E’ visibile un foro in corrispondenza della fotocamera frontale, praticamente nella parte superiore del suo schermo. Uno schermo modello Infinity-O. La sua diagonale dovrebbe aggirarsi tra 6,7 e 6,9 pollici. E’ presente inoltre un display esterno di piccola grandezza che visualizza data, ora e notifiche. Sulla parte destra invece, ci sono due fotocamere. Secondo indiscrezioni derivate da Bloomberg, Samsung utilizzerà un sensore da 108 megapixel e un teleobiettivo con zoom 5x. Una fotocamera, dunque di alta qualità.

In molti, già entusiasti dell’uscita del Samsung Galaxy Fold si chiedono quando uscirà in Italia anche il suo successore. Questo non è ancora ipotizzabile, anche perché non è ancora certo che sarà lanciato internazionalmente a febbraio, tuttavia, si prospetta il 2020 come possibile approdo anche nel nostro paese, ma magari nella parte finale dell’anno. Sta quasi per certo che Samsung Galaxy Fold 2 sarà più economico del primo modello, pertanto il suo prezzo dovrebbe essere inferiore ai 1.000 dollari. Non resta che attendere nuove indiscrezioni dal mondo Samsung per l’anno nuovo.

