Samsung Galaxy Fold: 500.000 venduti

Il CEO comunica che i Samsung Galaxy Fold hanno sbancato gli incassi con una vendita di circa 500.ooo pezzi nel giro di pochi mesi. Il successo è stato globale, con una buona resa anche in Italia.

Samsung Galaxy Fold: vendite spaziali

Tra 400.000 e 500.000 sono le vendite stimate negli ultimi tre mesi dal CEO, riguardo alle vendite del Galaxy Fold, il modello di smartphone pieghevole di casa Samsung. Considerando che il modello in questione di casa Samsung è stato messo sul mercato a settembre 2019, nel giro di pochi mesi, in chiusura di anno ha praticamente sbancato gli incassi, ottenendo dunque grandi consensi. Inizialmente il suo lancio era previsto per Aprile 2019, ma la correzione e modifica di alcuni difetti lo ha dirottato allo scorso settembre. In Italia invece è giunto da poco, da metà dicembre, ma anche nel nostro paese pare essere decisamente ben apprezzato, contribuendo anche esso alle vendite spaziali ottenute.

Samsung Galaxy Fold: prezzo e caratteristiche

Ricordiamo che il Galaxy Fold non è un modello di smartphone accessibile a tutti, considerato quasi di nicchia, per il suo stile a conchiglia e per il suo prezzo di oltre 2.000 Euro, ancor di più motivo di grande entusiasmo per le sue vendite numerose. Il suo design è a conchiglia ed il processore è uno Snapdragon meno fresco, modello 855 con una fotocamera frontale da 10 megapixel, per ridurre i costi di produzione. Scelta che si è rivelata tutto sommato vincente per il prodotto finale.

