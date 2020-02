Samsung Galaxy Home mini a febbraio?

Probabile uscita il prossimo 12 febbraio per il nuovo dispositivo Samsung Galaxy Home mini. Scopriamo nei dettagli il tutto.

Samsung Galaxy Home mini: la risposta coreana a ok Google e Alexa

Sarà forse annunciato al prossimo evento della Unpacked, il 12 febbraio, il Samsung Galaxy Home mini, l’altoparlante di ricerca intelligente, che si pone sulla linea della tecnologia casalinga vocale come Amazon Echo, meglio nota come Alexa e Ok Google, l’assistente vocale della prestigiosa Google. La sua versione ingrandita è stata annunciata più di un anno fa, seppur non sia ancora stata lanciata, ma stavolta Samsung prova a lanciare la versione mini del suo prodotto.

Samsung Galaxy Home mini; caratteristiche e prezzo

E’ notizia delle ultime ore, giunta dal proprio sito, in cui la Samsung avrebbe svelato che Galaxy Home Mini sarà distribuito in Corea del Sud, quindi nel paese natale, il prossimo 12 febbraio, ad un costo di 99mila KRW, praticamente al prezzo di circa 75 euro. Curioso che il post sia stato poco dopo rimosso, forse perché ancora non vi è la certezza dell’avvenimento ad un evento specifico, ma gli indizi portano al prossimo Unpacked che si terrà proprio in quella data. Oltre ad eseguire comandi vocali, con l’assistente virtuale Bixby, il Samsung Galaxy Home mini dovrebbe inoltre sfruttare i sensori esterni per rilevare emergenze, come incendi o perdite, e inviare notifiche quando un dispositivo non funziona. Dunque, non resta che attendere pochi giorni per avere l’ ufficialità del lancio di questo nuovo dispositivo di tecnologia intelligente, marchiato Samsung.

