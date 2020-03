Samsung Galaxy M21: caratteristiche e specifiche

Sarà presentato in India il prossimo 16 marzo il nuovo Samsung Galaxy M21, non sarà l’unico smartphone della serie M della casa coreana, con lui uscirà anche il Galaxy M11.

Samsung Galaxy M21: caratteristiche tecniche

A fine febbraio era stato annunciato il Samsung Galaxy M31, stavolta toccherà ai modelli Galaxy M21 e M11, di quest ultimo, però non è chiara ancora la data di lancio. Per quanto riguarda le caratteristiche del Samsung Galaxy M21 vedrà lo stesso design del precedente M31 e diverse specifiche in comune, tra cui la batteria notevole da 6.000 mAh che garantisce un’elevata autonomia di durata, ben oltre i due giorni. Il Samsung Galaxy M21 avrà uno schermo AMOLED Infinity-U con un notch a goccia in alto che ospiterà la fotocamera frontale da 20 megapixel. Sarà di 6,4 pollici e con una risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel). Su Amazon India si conferma la presenza della fotocamera da 48 mp situata a posteriori.

Ulteriori caratteristiche del Samsung Galaxy M21

Ci saranno altre due lenti LED al suo interno, con dei sensori da 8 mp e 5 mp. La componente hardware dello smartphone dovrebbe comprendere un processore octa core Exynos 9611, una memoria 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di storage, ovviamente espandibili con schede microSD. Avrà il lettore di impronte digitali, situato sul retro. Sarà sicuramente Android 10 il sistema operativo con immancabile interfaccia One UI 2.0. Non resta che attendere altre news su prezzo ed eventuale uscita in occidente.

