Samsung Galaxy M31: caratteristiche e uscita

Samsung Galaxy M31 sarà il nuovo smartphone di fascia media della nota casa sud coreana, ed il suo annuncio vedrà l’annuncio il prossimo 25 febbraio 2020. Ma, andiamo a ben scoprire le caratteristiche e la sua possibile uscita.

Samsung Galaxy M31: carattersitiche

Il nuovo smartphone di fascia media Samsung Galaxy M31 sarà annunciato il prossimo 25 febbraio in India. Sebbene, per la casa della Sud Corea la serie più attesa è quella di Samsung S20, di fascia alta, anche i modelli di fascia media hanno il loro fascino e la loro convenienza economica. Quindi, andiamo a scoprire le caratteristiche del nuovo modello della fascia media di casa Samsung. Il suo design sarà simile a quello del Samsung M30s, già presente nel nostro paese. Lo schermo del Galaxy M31 sarà un Super AMOLED Infinity-U con notch a goccia, nel quale troviamo una fotocamera frontale, da 16 megapixel, probabilmente. Composto da ben 4 fotocamere, il Samsung Galaxy M31 vanta un sensore da 64 megapixel per quella principale ed una risoluzione video a 4K.

Ulteriori caratteristiche del Samsung Galaxy M31

Disporrà di un sistema Android 10 il nuovo smartphone di fascia media e di un processore octa core Exynos 9611, con 6 GB di RAM ed uno storage di 64 GB, ovviamente espandibili con le apposite microSD. La disponibilità sarà, probabilmente, in tre colori, ovvero rosso, blu e nero, con un prezzo ancora da definire, ma approssimativamente simile a quello del modello M30s. Ancora ignota è la sua data di uscita, ma l’annuncio il prossimo 25 febbraio potrebbe chiarire anche questo ed altro sul Samsung Galaxy M31.

