Samsung Galaxy M31: super batteria e 4 fotocamere posteriori

Samsung Galaxy M31 è approdato in India con il suo carico di grande fascino, nonostante sia uno smartphone di fascia medio bassa. Porta con se ben 4 fotocamere posteriori ed una batteria di enorme efficienza. Scopriamo le ulteriori caratteristiche.

Samsung Galaxy M31: un top tra la fascia bassa

Il nuovo Samsung Galaxy M31 è un vero e proprio gioiellino nonostante la sua fascia sia effettivamente medio bassa. Si compone di uno schermo Super AMOLED e di una batteria di alto profilo energetico, con 6.000 mAh e ben quattro fotocamere posteriori. Al momento non è disponibile in Italia, ma dato l’arrivo del suo predecessore Galaxy M30s non è da escludere che arriverà prossimamente anche da noi. Aggiungiamo che il modulo fotografico del Galaxy M31 è di forma rettangolare ed include il flash LED e quattro lenti. I sensori delle fotocamere sono da 64, 8, 5 e 5 megapixel e permettono di scattare foto con diverse lunghezze focali e in varie condizioni di illuminazione.

Ulteriori caratteristiche di questo smartphone di fascia mediobassa della casa coreana si completano con una fotocamera frontale di 32 megapixel, uno schermo da 6,2 pollici, come detto sopra Super AMOLED e Full HD. Il suo sistema operativo è Android 10 ed ha un’ interfaccia One UI 2.0. Il prezzo del Samsung Galaxy M31 si aggira poco al di sopra dei 200 Euro, anche se il suo prezzo, attualmente, è soltanto disponibile in Rupli indiani. Non resta che attendere il tempo del suo sbarco in Europa.

