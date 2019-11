Samsung Galaxy S10: aggiornamento avviato

Samsung Galaxy S10 ha visto partire un nuovo aggiornamento dalla casa coreana, a partire da fine settembre scorso. Il produttore coreano ha ora rilasciato un secondo update software per Galaxy S10e/S10/S10+/S10 5G che introduce altre funzionalità del Galaxy Note 10.

Samsung Galaxy S10: Le nuove funzionalità

Dunque, diverse per il Samsung Galaxy S10 le nuove funzionalità. La prima novità riguarderà il miglioramento dell’esperienza utente, facilitando la ricerca delle immagini nella Galleria. Per trovare le foto in maniera più veloce è possibile utilizzare le keyword (parole chiave). Ad esempio digitando “gatti” verranno visualizzate tutte le foto dei gatti. Samsung ha inoltre migliorato la ricerca dei contenuti multimediali (musica, film e show TV) sullo smartphone e il loro controllo tramite i dispositivi collegati. La funzionalità, denominata Media & Devices, è accessibile direttamente dal Quick Panel.

Anche la funzionalità di hotspot verrà notevolmente semplificata: il pairing tra dispositivi connessi allo stesso account Samsung o sincronizzati con lo stesso piano famiglia sarà immediato. Ci saranno anche ulteriori miglioramenti implementati per la stabilità della connessione Wi-Fi.

Un’altra delle novità introdotte a settembre per il Samsung Galaxy S10 è il Video Editor. Grazie al nuovo Samsung DeX, le modifiche possono essere effettuate più facilmente collegando lo smartphone al PC o al mac tramite apposito cavo USB. E’ probabile che i successivi Samsung Galaxy S, partendo dal modello S11 potranno avere schermi di dimensioni maggiori, tra le altre novità.

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest