Samsung Galaxy S10: arriva Android 10 anche in Italia

Pochi giorni fa la Samsung aveva rilasciato Android 10 in Germania, il nuovo aggiornamento del sistema operativo. Ora sarà possibile aggiornare Android 10 anche in Italia per Samsung Galaxy S10 e Galaxy S10+ e Galaxy S10e. Scopriamo ulteriori dettagli sull’aggiornamento previsto dal sistema Android per la gamma Samsung S10.

Android 10: caratteristiche dell’aggiornamento per Samsung Galaxy S10

La Samsung ha incluso l’interfaccia One UI 2.0 e alcune funzionalità esclusive per l’update di Android 10. Al momento pare che il nuovo Android sia stato rilasciato solo per i modelli con processore Exynos 9820, tra cui quelli venduti in Italia. Il pacchetto di aggiornamento, che include le patch di sicurezza di dicembre, ha una dimensione di circa 2 GB. Gli utenti che hanno partecipato al programma One UI 2.0 Beta dovranno scaricare meno di 150 MB. I build number sono

G970FXXU3BSKO/G970FOXM3BSKO/G970FXXU3BSKL (Galaxy S10e),

G973FXXU3BSKO/G973FOXM3BSKO/G973FXXU3BSKL (Galaxy S10)

G975FXXU3BSKO/G975FOXM3BSKO/G975FXXU3BSKL (Galaxy S10+).

Samsung Galaxy S10: ulteriori modifiche e novità per altri dispositivi

Oltre all’aggiornamento per Android 10 sono previste versioni aggiornate di alcune app proprietarie, ma anche miglioramenti all’app fotocamera, dalla modalità notte, testo, icone, gesture, animazioni, assistenza dispositivo. Il pannello SmartThings è stato sostituito dal pannello Contenuti multimediali e dispositivi. Nelle prossime settimane in casa Samsung è previsto il rilascio di Android 10 anche per i Galaxy Note 10/10+ e altri modelli (sia i nuovi che i vecchi). La distribuzione si prevede che proseguirà fino al prossimo luglio, nel 2020.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube