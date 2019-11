Samsung Galaxy S10 Lite: novità in vista

Il Samsung Galaxy S10 lite si avvale di nuovi dettagli sulle sue caratteristiche e la sua uscita, prevista con buona probabilità per il dicembre prossimo, in India. Scopriamo dunque le novità in vista.

Samsung Galaxy S10 lite: caratteristiche e uscita

il Samsung Galaxy S10 Lite verrà, secondo indiscrezioni, annunciato in India a dicembre, insieme al Galaxy Note 10 Lite e al Galaxy A51. Una bella terzina per l’ azienda coreana di smartphone, dunque. Il Galaxy S10 lite sarà uno smartphone più economico del Galaxy S10e che dovrebbe avere diverse caratteristiche in comune con il Galaxy A91.

Sebbene appartenga alla serie Galaxy S10, il nuovo Samsung Galaxy S10 Lite avrà probabilmente un design differente. Si prevede infatti uno schermo Super AMOLED Infinity-U da 6,7 pollici con risoluzione full HD+. Ciò significa che non ci sarà un foro per la fotocamera frontale, ma un tradizionale notch a goccia. La dotazione hardware dovrebbe comprendere inoltre il processore octa core Snapdragon 855, 8 GB di RAM, 128 GB di storage e batteria da 4.500 mAh, forse con supporto alla ricarica rapida da 45 Watt.

il Samsung Galaxy S10 Lite avrà ben tre fotocamere posteriori con sensori da 48, 12 e 5 megapixel (standard, grandangolare e profondità), mentre la fotocamera frontale avrà un sensore da 32 megapixel. L’ultima novità riguarda la sua uscita. Samsung Galaxy S10 Lite di fatto arriverà sul mercato in almeno tre colorazioni: bianco, nero e blu. Il sistema operativo dovrebbe essere Android 10 con interfaccia One UI 2.0. Solitamente i primi smartphone con l’ultima versione di Android sono i nuovi modelli della serie Galaxy S, quindi il Galaxy S10 Lite potrebbe debuttare dopo i Galaxy S11.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube