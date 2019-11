Samsung Galaxy S11: avrà una fotocamera speciale?

Samsung Galaxy S11 è sicuramente la novità più attesa per gli appassionati di tecnologia, riguardo gli smartphone di matrice coreana. Previsto in uscita per la prossima primavera, nel 2020, il nuovo Galaxy S11 potrebbe avvalersi di una fotocamera con lo zoom spaziale.

Samsung Galaxy S11: space zoom da 108 MP

Samsung è molto probabilmente uno dei maggiori produttori mondiali di sensori fotografici. Nel catalogo ISOCELL ci sono modelli da 48, 64 e 108 megapixel, ma stranamente nessuno di essi è stato utilizzato per la serie di smartphone Galaxy S. Il recente ISOCELL Bright HMX da 108 megapixel potrebbe trovare, invece, posto proprio nel nuovo Samsung Galaxy S11. Non a caso, Samsung ha depositato in queste ore, presso l’ EUIPO (European Union Intellectual Property Office) il marchio Space Zoom, che con molta probabilità si tratta di qualcosa che ha a che fare con le funzionalità del Galaxy S11 atteso in primavera. Altra novità attesa è il teleobiettivo con zoom ottico 5x, per il quale è prevista una struttura a periscopio, come quella adottata da Huawei per il suo P30 pro.

Tuttavia, per il nuovo Samsung Galaxy S11, la qualità degli scatti dipenderà anche da altri fattori, in particolare dalle ottimizzazioni software. Samsung dovrebbe anche migliorare la modalità notturna e aggiungere una funzionalità simile alla deep fusion di Apple.

Ad ogni modo, gli appassionati di smartphone sono allertati, con la nuova mossa fotografica, in casa Samsung potrebbe essere previsto uno smartphone dalle qualità spaziali, in ambito di foto, con l’uscita del nuovo Samsung Galaxy S11 nella primavera del 2020.

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062