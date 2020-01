Samsung Galaxy s11: sarà annunciato a febbraio

il prossimo Samsung Galaxy S11 sarà annunciato dalla casa coreana il prossimo 11 febbraio, durante l’ evento Unpacked. Accadrà a San Francisco, durante il suddetto evento, in diretta mondiale streaming.

Samsung Galaxy s11: annuncio di innovazione

Sarà un lancio di dispositivi che innoverà il prossimo decennio, quello che Samsung proporrà il prossimo 11 febbraio, all’ evento di San Francisco. Il lancio potrebbe includere anche la presentazione del Samsung Galaxy Fold 2 oltre al già citato e attesissimo Samsung Galaxy S11 con la sua serie di smartphone al seguito, ovvero Lite e Pro. Un video, in cui forme geometriche sostituiscono le lettere A di Galaxy ci preannunciano una rivoluzione e accuratezza sul piano estetico della forma del dispositivo, è stato lanciato in queste ore dalla casa coreana.

Samsung Galaxy s11: caratteristiche

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche i tre smartphone della serie Galaxy s11, dovrebbero essere composte da uno schermo da 6,3, 6,7 e 6,9 pollici (refresh rate di 90 o 120 Hz), dei consueti processori Snapdragon 865 e Exynos 990, da capienza di 6/8/12 GB RAM, con un ampliamento di storage di 128/256/512/1024 GB, avranno rispettivamente tre, quattro e cinque per il modello Pro fotocamere posteriori (tra cui quella principale con sensore da 108 megapixel), una connettività LTE e 5G, batterie da 3.800/4.000/4.500 mAh con ricarica rapida da 25/45 Watt. Sarà, naturalmente Android 10 il sistema operativo. Non resterà che attendere il passaggio del mese di gennaio per catapultarci definitivamente nel febbraio 2020 della rivoluzione Samsung con i suoi nuovi Samsung Galaxy.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube