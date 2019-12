Samsung Galaxy S11: una nuova fotocamera da 108 megapixel?

Proseguono le indiscrezioni sulla nuova fotocamera che andrà ad integrarsi nel Samsung Galaxy S11. Diverse fonti ritengono certa la presenza di uno zoom ottico 5x e di una fotocamera da 108 megapixel, come quella utilizzata da Xiaomi per il suo attualissimo Redmi 10. Andiamo a scoprirne possibilità e caratteristiche della scelta.

Samsung Galaxy S11: caratteristiche fotocamera

C’è grande curiosità sulla fotocamera del prossimo Samsung Galaxy S11, una curiosità sempre crescente che si nutre di fonti e rumors da mezzo mondo. Fino ad oggi Samsung ha utilizzato il canonico sensore da 12 megapixel avviato tre anni fa con il suo Galaxy S7. Ma si sa che, oltre ai megapixel, contano anche l’ottica e il software. La casa coreana sembrerebbe così aver deciso di aggiornare il sensore della fotocamera, scegliendo ISOCELL Bright HMX da 108 megapixel per i prossimi smartphone. Una componente che ha reso invidiabile la Xiaomi con il suo ultimo top di gamma a cui proprio la qualità fotografica ha permesso di balzare in alto nelle classifiche dei migliori smartphone del momento.

Dunque Samsung si avvarrà del sensore ISOCELL Bright HMX che prevede la tecnologia Pixel Binning capace di ottenere scatti più nitidi da 27 megapixel anche in condizioni di bassa illuminazione. Diverse fonti affermano anche che gli smartphone della serie Galaxy S11 si approprieranno anche di una fotocamera composta da obiettivo ultra grandangolare ed un ottimo teleobiettivo capace di zoom ottico 5x ed infine un sensore ToF adattissimo per i ritratti e le applicazioni attinenti alla realtà aumentata. Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti in casa Samsung, ma si prospettano grandi passi in avanti per i nuovissimi Samsung Galaxy S11, pronti a portare di nuovo la casa coreana nell’empireo dei Top Gamma, al fianco dei melafonini.

