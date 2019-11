Samsung Galaxy S11e: caratteristiche e curiosità

Samsung Galaxy S11e è il nuovo smartphone della casa coreana che fa infiammare curiosità per tutti gli appassionati di telefonia e i curiosi di news dal mondo della tecnologia . Andiamo a scoprire caratteristiche tecniche e curiosità sul nuovo gioiello di casa Samsung.

Samsung Galaxy S11e: caratteristiche

Samsung Galaxy S11e sarà il più “economico” tra gli ultimi Galaxy S11, successivo al Samsung Galaxy S11 ed alla sua variante Galaxy S11 Plus. Il modello S11e verrà caratterizzato dalla presenza di un foro centrale sul display, come nello stile di Galaxy Note 10 e Galaxy 10 Plus. Non avrà. però come Samsung S10e il pannello “flat”, ma si conformerà al resto della gamma con un display che si presenterà piuttosto curvo nei lati. La sua diagonale sarà compresa tra 6,2 e 6,3″.

Le sue caratteristiche principali nella lista di seguito

Android 10 con OneUI 2.0

dimensioni: 151,7×69,1×7,9mm (9,1mm in corrispondenza del modulo fotografico posteriore

display da 6,2-6,3″ con sensore delle impronte digitali integrato

fotocamera anteriore collocata nel foro centrale

tripla fotocamera posteriore posizionata verticalmente con flash LED

piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 865 / Exynos 990

6GB di RAM (minimo)

128/256GB di memoria interna UFS 3.0 espandibile

batteria da 4.000mAhxy S11

Per concludere le curiosità legate all’attesissimo Samsung Galaxy S11e va aggiunto che le novità rispetto ai precedenti modelli della casa coreana, non risiedono soltanto sul suo pannello frontale, ma pure sul retro, dove troviamo tre fotocamere allineate in verticale con flash LED, mentre non è presente alcun sensore per le impronte digitali che, a questo punto, potrebbe benissimo essere integrato sotto il display.

