Samsung Galaxy S20: Amazon lo offre in prenotazione

I nuovi, attesissimi Samsung Galaxy S20 sono già acquistabili su Amazon in modalità preordine. In pratica, non solo si potranno prenotare sul sito della Samsung, ma anche su Amazon con la modalità “prenota“.

Samsung Galaxy S20: prenotabili su Amazon

La nuova serie di Galaxy S20, composta da tre modelli, sarà dunque possibile prenotarla su Amazon attraverso il preordine, attuabile fino al prossimo 8 marzo. Non solo Amazon mette a disposizione, come il sito della Samsung, la possibilità di prenotare uno (o più) dei nuovi modelli della serie S20, ma fino all’ 8 marzo, come detto, offre in regalo le cuffiette wireless Galaxy Buds+ per i modelli S20+ e Galaxy S20 Plus. Insomma, una possibilità vantaggiosa di accaparrarsi in anticipo e con un piccolo regalo, con spedizioni garantite Amazon, uno dei due modelli di fascia alta della Samsung, di prossima uscita.

Quali sono i prezzi in preordine su Amazon?

Sono quattro le opzioni di offerta in preordine che Amazon mette a disposizione per i nuovi Samsung Galaxy S20, tra cui una doppia scelta per il modello S20+, inerente alla capienza di RAM. In basso è riportato l’elenco delle disponibilità.

Galaxy S20 (8GB+128GB, 4G): 929,00 euro

Galaxy S20+ (8GB+128GB, 4G): 1.029 euro

Galaxy S20+ (12GB+128GB, 5G): 1.129 euro

Galaxy S20 Ultra (12GB+128GB, 5G): 1.379 euro

Dunque, prima che il vento cambi e, soprattutto prima della scadenza in data 8 marzo, affrettatevi su Amazon se avete intenzione di accaparrarvi i modelli disponibili in preordine dei nuovissimi Samsung Galaxy S20.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube