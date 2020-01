Samsung Galaxy S20: Caratteristiche e specifiche dei tre modelli

Saranno ben tre modelli quelli che la Samsung lancerà nel mese di febbraio per la serie Samsung Galaxy S20. Andiamo a scoprirne specifiche e caratteristiche dei nuovi smartphone top di gamma coreani.

Samsung Galaxy S20: arrivano 5G, Ultra 5G e Plus 5G

Saranno annunciati nel febbraio 2020, i tre nuovi modelli della serie Galaxy S20 e supporteranno la nuova tecnologia di rete 5G. Rispetto alle indiscrezioni trapelate nelle scorse settimane ci sono delle curiose novità legate al modello Samsung Galaxy S20 Ultra 5G. Inoltre sembrerebbe che per le versioni europee e per quelle asiatiche verrà scelto il processore Exynos 990, mentre in mercati come quello americano, sarà utilizzato un processore Snapdragon 865. Per quanto riguarda il display, tutti i modelli disporranno di uno schermo Dynamic AMOLED con risoluzione WQHD+.

Il Samsung Galaxy S20 5G avrà una diagonale di 6,2 pollici, mentre il modello Plus sarà di 6,7 e arriverà a 6,9 per il Galaxy S20 Ultra 5G. Il Samsung Galaxy S20 ed il Galaxy S20 Plus avranno una fotocamera frontale in-display da 10 megapixel e tre fotocamere posteriori da 12, 64 e 12 megapixel. Mentre il modello Galaxy S20 Ultra disporrà di ben 4 fotocamere posteriori da 108, 48 e 13 megapixel, saranno accostate da un sensore ToF (Time-of-Flight). Il teleobiettivo avrà uno zoom ottico 10x a periscopio e digitale 100x (Space Zoom). La fotocamera frontale dovrebbe invece avere un sensore da 40 megapixel. Saranno tutti e tre i Samsung Galaxy S20 dotati di sistema operativo Android 10 e molto probabilmente tutti con una memoria di 12 GB. Per tutti gli estimatori di casa Samsung non resta che attendere l’ 11 febbraio per il lancio ufficiale.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube