Samsung Galaxy S20+: il nuovo smartphone della Samsung

Confermata l’identità del nuovo top di gamma della Samsung, sarà il Samsung Galaxy S20+ dotato di 5G. Foto e rumors sulla rete ci ufficializzano il futuro lancio dello smartphone coreano.

Samsung Galaxy S20+: 5 fotocamere e 5G

Il nuovo top di gamma della Samsung si affilierà alla linea Galaxy S e si chiamerà Samsung Galaxy S20+ e sarà dotato di 5G, per stare al passo con le nuove modalità di connessione e avrà 5 fotocamere. Una frontale e ben 4 posteriori. Non c’è ancora ufficialità sulle caratteristiche, ma sono apparse le prime foto del modello e le presunte caratteristiche sul web, partendo da testimonianze del sito XDA Developers. Andiamo a scoprire le probabili e presunte caratteristiche che avvolgeranno il nuovo modello della Samsung Galaxy.

Samsung Galaxy S20+: caratteristiche

La casa coreana per il suo Samsung Galaxy S20+ userà un vetro 2.5D per il suo display Dynamic AMOLED. Il Galaxy S20+ 5G disporrà, stando alle foto sul web, una singola fotocamera frontale, con un foro centrale di diametro leggermente inferiore, rispetto ai precedenti Galaxy S10. Il comparto fotografico posteriore è di forma rettangolare e, come anticipato, ospita quattro fotocamere, il flash LED e un microfono. Sensore da 12 megapixel per la principale fotocamera, tre fotocamere avranno, pare, obiettivo ultragrandangolare, teleobiettivo e macro obiettivo. L’annuncio ufficiale dovrebbe avvenire l’ 11 febbraio, in corso dell’ evento Unpacked 2020. In cui dovrebbe essere presentato anche il modello più evoluto, il Samsung Galaxy S20 Ultra.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube