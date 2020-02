Samsung Galaxy S20: lo smartphone con le fotocamere top

Il nuovo Samsung Galaxy S20 è stato attesissimo per l’uscita in questo febbraio 2020 e vanta al suo “servizio” delle fotocamere dal taglio rivoluzionario.

Samsung Galaxy S20: Caratteristiche delle fotocamere

Tra i modelli della nuova serie di Galaxy S20, il suo modello Ultra vanta delle fotocamere posteriori dal livello rivoluzionario. Basterebbe pensare che Galaxy S20 Ultra possiede un teleobiettivo da 48 megapixel con uno zoom a periscopio. La luce è filtrata da un prisma, con lenti e sensore ruotati a 90 gradi rispetto al corpo dello smartphone. Fiore all’occhiello del device è lo Space Zoom 100x che viene ottenuto combinando lo zoom ottico 10x assieme alla tecnologia Super Resolution Zoom che è in grado di sfruttare l’elaborazione multi-frame, grazie all’intelligenza artificiale.

D’altro canto, invece i modelli S20 e S20+ di Galaxy hanno tre fotocamere posteriori, da 12, 12 e e 64 megapixel. Se non bastasse a completare il quadro del rivoluzionario Samsung Galaxy S20 Ultra troviamo il sensore ISOCELL Bright HM1 da 108 megapixel con pixel da 0,8 micrometri. Sfruttando la tecnologia Nonacell, in condizioni di eccessiva illuminazione si attiva l’ algoritmo re-mosaic che ridispone la mappatura dei pixel attraverso un pattern di colori RGB che ne determina immagini nettamente più dettagliate. Insomma, se siete alla ricerca di uno smartphone dall’alta qualità fotografica e disponete di un budget in portafogli di oltre 1000 Euro, il nuovo Samsung Galaxy S20 Ultra fa al caso vostro. Ma anche gli altri due modelli della serie S20 non scherzano, ad un costo leggermente inferiore.

