Samsung Galaxy S20: sono usciti i render

In arrivo i nuovi Galaxy S20 vedono approdare finalmente i primi render ufficiali in cui è possibile vederli nella loro forma e splendore, in attesa dell’annuncio definitivo a febbraio 2020.

Samsung Galaxy S20: render e caratteristiche

I primi render hanno reso visibile la linea di Samsung Galaxy S20 che saranno definitivamente lanciati a febbraio, nel prossimo evento Unpacked 2020. Come si presentano i nuovi modelli della serie Galaxy S20 lo rivelano i render ufficiali apparsi in queste ore. Galaxy S20 Ultra sarà certamente il modello top della serie e dovrebbe essere offerto con uno storage di 128 e 512 GB nella unica versione 5G. Lo schermo sarà Infinity-O con un foro per la fotocamera frontale e un vetro 2.5D. Il modulo fotografico posteriore, annovera quattro lenti e il flash LED. Per evidenziare la presenza del teleobiettivo a periscopio con zoom ottico 10x è stato scelto un colore a due tonalità.

Riguardo al Galaxy S20+ lo schermo sarà ugualmente con vetro 2.5D e disporrà di una sola fotocamera frontale in-display. Ma avrà sempre quattro lenti, con un modulo fotografico posteriore però più piccolo ed integra un teleobiettivo (probabile uno zoom ottico 3x). Il Galaxy S20, ovvero il modello più economico della nuova gamma, avrà invece tre fotocamere posteriori. La larghezza del modulo è inferiore, in quanto le lenti sono disposte su una sola colonna. Diversi colori disponibili, in base al modello, si varia dal Cosmic Black e Cosmic Grey ed un elegante Cloud Blue per il top di gamma Galaxy S20+, mentre al posto del nero, sarà proposto un rosa per il modello Galaxy S20.

