Samsung Galaxy S20 Ultra: autofocus problematici

Problemi di autofocus per il nuovo Samsung Galaxy S20 Ultra, nonostante le attese altissime per le prestazioni. Ma la Samsung si prefigge un aggiornamento immediato.

Samsung Galaxy S20 Ultra: da top di gamma a top difetto

Il nuovo Samsung Galaxy S20 Ultra, della serie S20 integra una fotocamera da ben 108 megapixel che ha scaldato le attese di tutto il mondo. Ma gli ultimi illustri pareri di esperti e recensori hanno evidenziato un bel bug che fa puzzare di flop il nuovo top di gamma della Samsung. La sua messa a fuoco è addirittura troppo lenta (fino a due secondi) e le foto a distanze differente appaiono talvolta sfocate. Un problema analogo si presenta per le registrazioni dei video. A tali illazioni, la casa coreana ha risposto con un comunicato ufficiale in cui dichiara di lavorare costantemente per migliorare ed ottimizzare le proprie fotocamere. E che stanno già lavorando ad un aggiornamento.

La serie S20 della Samsung sarà in uscita dal prossimo mese di marzo, dal 13 dello stesso mese approderà anche in Italia, chissà se con i dovuti accorgimenti e la correzione del bug, oppure rimarrà ancora un top di gamma Flop. Se non bastasse, pare che anche l’uso dello zoom 30x faccia notare alcuni difetti di resa del teleobiettivo. Non resta che attendere gli sviluppi inerenti alle fotocamere del Samsung Galaxy S20 Ultra, una problematica che potrebbe accorpare le fotocamere di tutta la serie S20.

