Samsung Galaxy Tab A 8.4 in arrivo

La casa coreana annuncia l’arrivo del nuovo Galaxy Tab 8.4, con modem LTE e il sistema Android 9 Pie. Andiamo a scoprire le caratteristiche del nuovo tablet della Samsung.

Samsung Galaxy Tab A 8.4: caratteristiche e specifiche

Sarà dunque un tablet di fascia media il nuovo Samsung Galaxy Tab A da 8.4 pollici, con una risoluzione 1920 x 1200 pixel. Un tablet che si completa nel reparto hardware di processore Exynos 7904 e una memoria di 3 GB e uno storage di 32 GB. Tutto espandibile con microSD fino a ben 512 GB totali. Ovviamente connettività WiFie Bluetooth e jack audio 3.5 completano il comparto.

Ulteriori caratteristiche del tablet Galaxy Tab A 8.4

Avrà due fotocamere, una frontale e una posteriore il Samsung Galaxy Tab A 8.4, rispettivamente da 8 e 5 megapixel. Il sistema sarà certamente Android 9 Pie, ma potrebbe presto essere aggiornato al recente Android 10. Il device si completa di robusta batteria da 5.000 mAh con un’autonomia fino a 11 ore di navigazione, 12 ore di riproduzione video e addirittura 99 ore di riproduzione musicale. Al momento non è chiaro quando e se uscirà anche in Europa il nuovo device della Samsung, ma questo Tablet di fascia media, sarà a breve disponibile negli USA, tramite offerte dei principali gestori telefonici del paese, con un prezzo di 279,99 dollari, pressappoco 270 euro. Al momento non resta che attendere ulteriori news dalla Samsung, in merito ad eventuali distribuzioni nel nostro continente e magari nel nostro paese, al momento però impegnato in ben altre preoccupazioni sanitarie e sociali.

