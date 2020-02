Samsung Galaxy Tab S6 Lite: caratteristiche e funzionalità

Ormai è pronto, manca poco alla messa alla luce del nuovo Samsung Galaxy Tab S6 Lite, il nuovo gioiello dei tablet, in arrivo dalla casa coreana.

Samsung Galaxy Tab S6: caratteristiche

E’ molto atteso il nuovo tablet della Samsung Galaxy, dopo che la casa coreana ha annunciato il lancio della nuova gamma di smartphone, della serie S20, adesso toccherà al Galaxy Tab S6 Lite prendere le luci dei riflettori. Parliamo di un Tablet con processore Exynos 9611 e sistema Android 10. Sarà di poco inferiore al suo modello top di gamma, questo S6 Lite, ma andiamo a scoprirne le specifiche. Il suo schermo dovrebbe essere lo stesso del predecessore, Super AMOLED con ampiezza di 10,5 pollici, ma probabilmente avrà una risoluzione meno alta.

Sul comparto Hardware il Samsung Galaxy Tab S6 vanta il già citato processore octa core Exynos 9611, di una capienza da 4 GB di RAM e 64/128 GB di storage. Il sistema operativo sarà il nuovissimo e già citato Android 10 con interfaccia One UI 2.0. Si completa con una S pen con probabile ricarica wireless e chip Bluetooth. Non è ancora accertato il prezzo, ma si presuppone che possa aggirarsi attorno ai 400 dollari, quindi poco meno di 400 euro, anche se non è ancora chiara quale sarà la sua uscita in Italia. Non resta che attendere nuovi, freschi e poderosi aggiornamenti dal mondo Samsung e dalle sue eccellenti novità tecnologiche, nei prossimi periodi.

