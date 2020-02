Samsung Galaxy Z flip: caratteristiche, uscita e prezzo

Il nuovo Samsung Galaxy Z flip sta per sbarcare ufficialmente nel mondo degli smartphone. Scopriamo la data di uscita, il prezzo e le caratteristiche del nuovo modello coreano.

Samsung Galaxy Z flip: il nuovo smartphone pieghevole

Dopo il pieghevole Samsung Galaxy Fold, la Samsung sta per lanciare il suo nuovo smartphone che si piega ma non si spezza: il Samsung Galaxy Z flip. Il suo design è simile a quello del Motorola Razr, presenta uno schermo di 6,7 pollici, quando esso è aperto, mantenendo una forma quadrata da chiuso. Il Samsung Galaxy Z flip ha una fotocamera anteriore da 10 megapixel con apertura F/2.4 e due fotocamere posteriori. La fotocamera principale, ovvero la grandangolare, ha un sensore da 12 megapixel con apertura F/1.8, la stabilizzazione ottica dell’immagine ed uno zoom digitale fino a 8X. La restante fotocamera è da 12 megapixel.

Il Samsung Galaxy Z flip sarà in uscita il 14 febbraio, giorno di San Valentino, alla non troppo modica cifra di 1.520 Euro, in due colorazioni diverse, ovvero black mirror e mirror purple, quindi sostanzialmente nero e viola. Si completa con un processore Snapdragon 855 Qualcomm e 8 GB RAM, oltre ad uno spazio di storage di 256 GB. Insomma, in molti non stanno più nella pelle per il nuovo, moderno, pieghevole della Samsung, della cui uscita se ne potrà godere a breve, ma con una bella botta al portafogli.

