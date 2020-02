Samsung, misterioso messaggio sull’app Find My mobile

E’ accaduto nella notte tra il 19 e il 20 febbraio che su tanti dispositivi Samsung, tra smartphone e Tablet, di tutto il mondo è arrivato un ambiguo, criptico, misterioso messaggio partito dall’ app Find My Mobile che ha inquietato gli utenti. Ma cosa era?

Il misterioso messaggio della Samsung che ha inquietato il mondo

Un accaduto ambiguo, che per alcuni è stato inquietante, quello avvenuto nella notte tra il 19 e 20 febbraio, ma in alcune zone era già mattina presto, in diverse latitudini del globo. Gli utenti possessori di smartphone e tablet Samsung hanno ricevuto, attraverso l’ app “Find my mobile” un ambiguo messaggio, con due “1” scritti di seguito, in verticale. Due numeri che hanno fatto presupporre a molti utenti di essere stati hackerati o di aver preso un virus sul proprio dispositivo, molti di essi svegliati nel cuore della notte dalla misteriosa notifica. Ma di cosa si tratta realmente?

Sebbene il misterioso messaggio della Samsung abbia fatto temere il peggio a molti utenti, rendendo in poche ore virali gli ashtag #findMyMobile e #Samsung, la ditta coreana ha frettolosamente spiegato, con un comunicato social che si è trattato di un semplice errore, diramato dalla propria app, durante alcuni test interni. Insomma, l’arcano sembra essere un semplice bug momentaneo che ha soltanto causato qualche sussulto notturno negli utenti e un po’ di viralità social. Che fosse anche tutta una mossa pubblicitaria della Samsung? Ai posteri l’ardua sentenza.

