Samsung S10: lanciato Android 10

E’ stata rilasciata in queste ore, da Samsung il nuovo sistema Android 10 per i Samsung S10. Rilasciata la prima distribuzione in Germania, il sistema Android 10 avrà un interfaccia One UI 2.0.

Android 10 per Samsung: caratteristiche del nuovo sistema

Distribuito in Germania, il nuovo update di Android 10 conta su una dimensione di circa 134 MB e al suo interno contiene le patch di sicurezza del prossimo dicembre 2019. Al momento trattasi solo di un parziale update, in quanto gli utenti che hanno preso parte al programma One UI 2.0 Beta non dovranno installare il pacchetto completo. Non si sa ancora quando arriverà in Italia, ma molto probabilmente il rilascio in altri paesi avverrà da gennaio 2020.

Poco dopo il debutto di Android 10, è stato avviato il programma One UI 2 Beta per la serie Galaxy S10, partito già a metà ottobre. A parte le già riconosciute funzionalità di Android 10, Samsung ha inserito varie personalizzazioni sia sul versante delle applicazioni che sull’ interfaccia. Alcune delle novità erano state elencate dal produttore a metà ottobre. Sono state leggermente ridotte le dimensioni di notifiche, indicatori e pulsanti per incrementare l’area di visualizzazione. Mentre la funzionalità Dark Mode modifica automaticamente la luminosità di immagini, testo e colori sulla schermata home. Smart Lock invece cambia automaticamente colore, il formato di notifiche e il testo in base allo sfondo scelto per il lock screen.

Inoltre, per concludere gli arrivi previsti in casa Samsung, va ricordato che nel gennaio 2020 oltre al definitivo update di Android 10 la Samsung rilascerà anche i suoi nuovi gioielli, ovvero i Galaxy Note 10/10+, Galaxy S9/S9+, Galaxy Note 9, Galaxy A30 e Galaxy M20/M30.

