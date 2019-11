Samsung W20: arriva il 5G per il Galaxy fold

Prenotabile da questo novembre anche in Italia il Galaxy fold (smartphone a portafoglio) vedrà evolversi in Samsung W20 che avrà il modem 5G, la cui disponibilità sul mercato cinese dovrebbe partire da dicembre.

Samsung W20: in arrivo il 5G

Samsung ha dunque annunciato in Cina una seconda versione del Galaxy fold con lo stesso design, ma alcuni miglioramenti hardware, tra cui il modem 5G. Non è noto però se il Samsung W20 arriverà anche in Europa o se il supporto per le reti di nuova generazione arriverà solo con il Galaxy Fold 2.

Il Samsung W20 avrà tre componenti differenti rispetto al Galaxy Fold. Oltre al citato modem 5G sarà presente lo Snapdragon 855 Plus e una batteria da 4235 mAh. Nonostante si avvalga di un processore può veloce, il produttore coreano ha stranamente ridotto (di poco) la capacità della batteria (quella del Galaxy Fold è 4.380 mAh). Non ci sono altre novità hardware. Ulteriori caratteristiche dello smartphone pieghevole vedono uno schermo Infinity Flex (Dynamic AMOLED) interno da 7,3 pollici, uno schermo esterno Super AMOLED da 4,6 pollici, 12 GB di RAM e 512 GB di storage.

Non variano le sei fotocamere: quelle posteriori da 12, 16 e 12 megapixel (standard con apertura variabile, ultra grandangolare e tele con zoom ottico 2x), frontali (interne) da 10 e 8 megapixel (grandangolare e profondità), cover camera da 10 megapixel. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ax, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, LTE e 5G (sub-6GHz e mmWave). Visto che il Samsung W20 è per ora indirizzato al solo mercato cinese non dovrebbero esserci i servizi Google. Le vendite inizieranno entro dicembre ad un prezzo al momento ignoto.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook – Twitter – Gnews – Telegram – Instragram – Pinterest – Youtube – contattaci su WhatsApp al nuovo numero 3516559380 - inserisci questo numero in rubrica e inviaci il seguente messaggio tramite WhatsApp: "notizie", ti risponderemo il prima possibile.