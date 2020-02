San Valentino e Amazon: idee regalo per lui e per lei fino a 10,00 euro

San Valentino è alle porte e di sicuro ci sono molti fidanzati un pò perché pigri, un pò perché non si sono mossi ancora, che non hanno comprato ancora un regalo al partner, e allora quale migliore occasione per pensarci e provvedere per sorprendere la persona amata per questo San Valentino.

San Valentino e Amazon: ecco le idee regalo per lui e per lei

Per cercare di venire incontro a chi è pigro e a chi manca di idee e iniziativa, c’è Amazon che cerca di venire incontro a queste esigenze selezionando una gamma di prodotti da poter regalare sia a lui che a lei che sicuramente riescono a stupire senza dover spendere una fortuna.

Sono idee regalo low cost che si acquistano facilmente online, i prezzi non superano i 10,00 euro, e sono in grado di dare un tocco alla serata e essere ricordato come un bel ricordo di una serata molto attesa.

Prenotate una cena per il 14 febbraio e non presentatevi a mani vuote vicino alla vostra dolce metà, non dovete fare le solite cose come potrebbero essere i cioccolatini o i fiori, la dovete stupire, qui di seguito vi diamo alcuni spunti che vi potrebbero servire in quella serata.

PER LEI

Gli potreste regalare un bel bouquet di lecca lecca Chupa Chups, sarà molto apprezzato dalle ragazze golose, in offerta su Amazon lo potete acquistare a 7,99 euro; oppure una confezione di crema corpo e doccia schiuma composto da foglie di timo biologico e rosmarino ad un prezzo di 9,99 euro; ultima idea gli incensi naturali, hanno la capacità di dare benessere psico-fisico al prezzo di 9,99 euro.

PER LUI

Per l’uomo Amazon vi propone una T-shirt a manica corta stile casual con una scritta ironica “Sono un Serial grille tuned” al prezzo di 7,50 euro; poi Amazon propone una confezione da 40 bustine di tè Lipton con latta decorata e riutilizzabile al prezzo di 8,89 euro; in ultimo la crema viso uomo idratante anti-fatica con estratto di guarana’ e vitamina C, l’astuccio da 50 ml al prezzo di 7,39 euro.

