San Valentino: i regali di coppia da condividere col partner

Tra poche settimane sarà la festa di San Valentino, la festa degli innamorati, e ogni anno coincide con la data del 14 febbraio, data dedicata all’omonimo santo. La festa di San Valentino è forse una delle principali feste maggiormente dibattute dalle persone: c’è chi non la festeggia e la ritiene solo una festa di pura natura commerciale, e c’è chi invece ne fa un’occasione per passare del tempo col proprio partner o per farsi dei regali. Non vogliamo schierarci a favore di nessuno, ognuno la pensa come vuole, ma invece di pensare a cosa regalare a lei o a lui per questa data dedicata all’amore, vogliamo darvi dei suggerimenti su regali da fare alla coppia, cioè regali pensati appositamente per entrambi.

Festività di San Valentino, quali sono i regali da fare in coppia?

I regali di cui vogliamo parlavi possono essere fatti in qualsiasi altra occasione. L’unica caratteristica è che non sono pensati esclusivamente per lei o per lui, ma per la coppia.

Si tratta di un pretesto, che può anche non essere la festa di San Valentino, per stare col partner, condividere qualcosa insieme e fare qualcosa in due.

Un primo suggerimento potrebbe essere un week end fuori o delle attività da fare insieme.

Non a caso, esistono sia dei pacchetti acquistabili online o in negozi fisici che permettono questo, ma anche dei siti, come Airbnb, dove poter far ricerca.

Che sia un week end in motagna, una gita, un’attività motoria o no, questo regalo sarebbe l’occasione perfetta per condividere e per stare in totale tranquillità con l’altro e dedicandosi esclusivamente a lui o lei.

Se poi non si vogliono fare particolari attività, ma conta solo il pensiero, allora passiamo a qualcosa di più soft.

In occasione di San Valentino e non, è possibile acquistare dei portachiavi simili o in coppia da regalarsi.

Questo sarebbe il regalo perfetto per chi ha intenzione di andare a convivere insieme.

Oppure delle tazze, dei maglioni buffi abbinati da regalarsi a vicenda, o ancora un album da riempire di vostre foto che segnalano i momenti più belli della vostra vita.

Se poi si vuol sdoganare questa usanza del fare regali concreti, degli oggetti, create delle occasioni per dedicarvi alle vostre passioni comuni.

Parliamo di concerti, di andare al cinema, di vedere delle mostre, di fare gite in zone che vi piacciono, di dedicarsi allo sport che si ama entrambi.

Come abbiamo detto prima: l’importante è condividere un momento che non ammette distrazioni esterne e che ci faccia concentrare solo ed esclusivamente sulla coppia.

Leggi anche:

San Valentino 2018: regali da parte di lui per lei

San Valentino 2018: regali da parte di lei per lui

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube