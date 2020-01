San Valentino: idee regalo su Amazon

Per tutti gli innamorati e le innamorate, il giorno a loro dedicato è alle porte, mancano poco più di due settimane al giorno di San Valentino. Ed è consuetudine scambiarsi sapidi baci e languide carezze, ma anche doni e regali. Dunque, quale occasione migliore per scoprire le opzioni regalo su Amazon?

idee regalo San Valentino su Amazon

Tra un tenero pensiero ed un languido bacio appassionato, milioni di piccioncini si apprestano a crogiolarsi nel giorno dedicato agli innamorati, nel cuore di febbraio. Ma, il consumismo, si sa è sempre dietro l’angolo e cosa c’è di meglio di affetto, coccole, baci e abbracci, se non un bel regalo da scambiarsi? Per chi volesse delle idee regalo rapide e indolori tra una carezza e l’altra per non presentarsi a mani vuote al proprio partner, viene in soccorso Amazon che, in pochi giorni di consegna vi farà felici e contenti.

Ma cosa regalare al proprio partner per San Valentino su Amazon?

Se volete spendere tra gli 8 e i 30 euro, per lei potreste sfogliare i prodotti di eye-liner su Amazon, ma anche accessori per trucco e parrucca vari potrebbero fare al caso vostro, per una spesa accessibile e sempre apprezzabile per la cura femminile. Se volete spendere qualche cosina in più (circa il doppio) potreste dirigervi verso le borse e pochette, ma attenti a conoscere bene i gusti della morosa, perché la borsa in un attimo potrebbe finirvi in faccia, se poco gradita. Se invece volete colpire al “cuore” e al corpo del benessere della vostra donna, l’idea regalo di un massaggiatore per i piedi, con prezzi variabili tra i 30 e i 100 Euro potrebbe essere il giusto pensiero che apre la strada alle coccole.

Per idee regalo Amazon rivolte a lui, potreste indirizzarvi su accessori di elettronica, compresi videogiochi, se avete un videogiocatore al vostro fianco, ma anche accessori per il suo smartphone, come delle cuffie wi-fi. Mentre, se avete un moroso amante della musica e dei sapori vintage, l’idea regalo per San Valentino di un bel vinile, a partire dai 20 Euro in su, potrebbe fare al caso vostro.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube