Sanremo 2020: Al Bano e Romina in gara con i big

La rivelazione proviene proprio dalla voce di Al Bano, con Romina ci potrebbe essere la partecipazione al Festival di Sanremo 2020. La conferma a questa indiscrezione già in giro da tempo, viene da una dichiarazione di Al Bano, sono pronti due brani, adesso bisogna convincere Romina che ancora non si è espressa sull’idea.

Al Bano e Romina, possibile ritorno a Sanremo

Le dichiarazioni di Al Bano ci sono, di Romina no, il cantante dice che ne stanno parlando, e stanno anche discutendo su quale delle due canzoni portare, ricordiamo che Al Bano conta 15 partecipazioni al Festival di Sanremo, 5 con Romina, e tornare sul palco di Sanremo insieme dopo anni, potrebbe avere un grande riscontro e successo.

Li avevamo visti già nel 2015 riunirsi sul palco dell’Ariston come ospiti, e si vociferava anche ad un ritorno di fiamma tra i due, nel 2020 potrebbero tornare a gareggiare e confrontarsi nella categoria dei big.

Continua Al Bano che è alle prese con Romina per convincerla a tornare sul palco dell’Ariston, lei non è tanto convinta, ama esibirsi ma non ama le competizioni, gareggiare con gli altri.

Per ora c’è un’idea che potrebbe essere concreta, i due si dovrebbero incontrare anche con Amadeus per parlarne, sono amici tra di loro e non sarà difficile seguire una linea da seguire e trovare un accordo.

