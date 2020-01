Sanremo 2020: biglietti, costo e modalità, tutte le news

Ci siamo: tra poche settimane sarà la volta del nuovo Festival di Sanremo, quest’anno condotto da Amadeus. I giorni del festival andranno dal 4 all’8 di febbraio e vedranno tanti volti noti della musica italiana contendersi il premio più ambito del panorama musicale italiano. Sarà uno scontro tra le nuove generazioni, come Elodie, Levante e la tanto discussa Elettra Lamborghini, e le vecchie, di cui sicuramente il più grande portavoce e rappresentate è Rita Pavone. Si annuncia un bel festival ricco di curiosità e non poche polemiche. Comunque sia, ogni anno ci si chiede quale sia la modalità per poter partecipare come spettatore, quali siano i costi e tante altre informazioni. Scopriamolo di seguito.

Festiaval di Sanremo 2020, come acquistare un biglietto ed il suo costo

E’ possibile acquistare il biglietto signolo oppure l’abbonamento a tutte le serate del festival dal giorno 8 gennaio.

Bisogna presentare una richiesta al sito del festival, ovvero il sito del teatro Ariston, luogo in cui si svolge ogni anno la kermesse canora.

L’acquisto avarà degli orari: sarà possibile fare l’abbonamento a tutte le puntate ogni mattina, dalle ore 09, 00 alle ore 14, 00.

Rimaniamo sulla questione abbonamento a tutte le sere del festival di Sanremo.

I costi per tale abbonamento variano da settore a settore. Se siete curiosi di conoscere i più economici sappiate che hanno costo di 134 euro per ogni persona, per arrivare ad un totale di 672 euro complessivi per tutte le 5 serate.

Chi vuole assistere allo spettacolo più da vicino dovrà pagare la mostruosa somma di 1.290,00 euro complessivi: 258 euro a testa per serata.

Per chi ha intenzione di godersi una sola serata del festival, lo stesso sito uffiale dichiara che non ci sono ancora delle indicazioni specifiche.

Questo significa che bisognerà aspettare ancora un bel po’.

Comunque sia, chiunque riesca ad acquistare l’abbonamento al festival di Sanremo dovrà portare per tutte le 5 serate oltre al biglietto anche la carta di identità.

Il festival di Sanremo ha anche pensato alle persone aventi della disabilità e solo ad esse sono riservati dei posti provo di poltoncine dato che questo spazio sarà occupato dalla persona disabile con la sua carrozzina.

Purtroppo, per quanto riguarda il numero dei posti disponibili per le persone disabili c’è una brutta notizia: sono disponibili solo 4 posti situati nella platea.

Anche in tal caso deve essere fatta richiesta tramite il sito ufficiale del festival di Sanremo, sempre dalle ore 09,00 alle 14,00 di mattina.

Infine, il sito richiederà la certificazione ASL.

