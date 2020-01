Sanremo 2020: il guadagno di Amadeus e co-conduttrici

Vi abbiamo parlato di recente di quanto bisognasse spendere per poter partecipare al Festival di Sanremo 2020 come spettatori. Adesso tocca fare i conti in tasca a chi conduce il festival, ovvere Amadeus e tutte le sue 10 o 11 co-conduttrici. Ultimamente, poi, il conduttore e il direttore artistico della settantesima edizione della karmesse sonora è stato preso di mira, è diventato il protagonista indiscusso di alcune polemiche generate proprio da un suo commento rivolto ad una sua co-conduttrice, Francesca Sofia Novello, modella e compagna di Valentino Rossi. C’è chi lo definisce sessista maschilista, chi invece ritiene che non si sia detto nulla di offensivo. Comunque, tra una polemica ed un’altra Il Giornale ha pensato bene di occuparsi del fattore economico della manifestazione canora. Vediamo i dati estrapolati e pensati.

Quanto guadagneranno Amadeus e le sue co-conduttrici?

Il Festival di Sanremo è un argomento che divide l’opinione pubblica, è un qualcosa che va a toccare tanti aspetti della società.

Non a caso va a toccare anche la questione del Canone Rai, una delle lamentele principali dell’Italia, e tra cui emerge che molta gente farebbe anche a meno di vedere il festival.

In effetti, sarà la musica, saranno gli artisti in gara, saranno i conduttori, il Festival di Sanremo non è più quello di una volta, non c’è più quella certezza di tornare a lavoro il giorno dopo e chiacchierare su di esso.

Lasciando stare l’argmento del piacere, passiamo al fattore economico dello show, che sicuramente farebbe storcere il naso a chi poco ama la kermesse e non solo.

Amadeus andrebbe a guadagnare l’esatta somma percepita dai suoi predecessori, ovvere 500 oppure 600mila euro.

Le sue colleghe percepiranno di meno rispetto a lui, non per una questione di genere, ma perché non le ritroveremo sempre ogni sera su quel palco.

Sappiamo che la tanto contestata giornalista Rula Jebreal guadagnerà bene 20/25 mila euro, somma che sarà data in beneficenza, come già la stessa disse.

Quindi, di conseguenza tutte le altre co-conduttrici percepiranno la stessa somma ad eccezione di Diletta Leotta e Francesca Sofia Novello poiché presenti per due sere.

Le codnuttrici di punta del TG1 Emma D’Aquino e Laura Chimenti riceveranno solamente il riborso spese.

La celebre conduttirce Antonella Clerici poterbbe anche arrivare a guadagnare ben 50.000 €, ma nulla si sa di Mara Venier.

Leggi anche:

Sanremo 2020: biglietti, costo e modalità, tutte le news

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube