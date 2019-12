Sanremo 2020: Irama e Riki esclusi da Amadeus

Si avvicina Sanremo 2020 e i nomi dei cantanti vip che parteciperanno al Festival non sono ancora noti, o perlomeno è trapelata qualche notizia ma di sicuro non c’è ancora niente. In casa Rai forse è l’evento dell’anno e che abbraccia un pò la fascia di tutte le età. La notizia di questi giorni, e di questo non saranno contente le ragazzine, è l’esclusione di due cantanti molto amati e guarda caso entrambi provengono dal reality amici di qualche anno fa e sono Irama Plume, detto Irama, e Riccardo Marcuzzo detto Ricky.

Amadeus boccia la partecipazione di Irama e Ricky

È probabile che Amadeus voglia indirizzare il Festival verso un’altra direzione, sicuramente non verso i figli di “Maria De Filippi”. Irama era dato come il favorito del Festival di Sanremo 2020, ma la sua partecipazione è saltata, e la sua replica in un’intervista è che non si spiega il motivo della sua esclusione.

Anche Ricky non si spiega il motivo della sua esclusione, anche perché non c’è un vero motivo. Amadeus a queste due esclusioni non ha dato una vera e propria risposta diretta, si è limitato a dire: “Ognuno di loro porterà e racconterà qualcosa, può essere una riflessione più impegnata oppure un momento di spettacolo più leggero e all’insegna del divertimento”.

Amadeus poi in questa edizione vuole sorprendere, vuole essere imprevedibile, vuole fare in modo che questa edizione di Sanremo 2020 rimanga nella storia, stupisca, sia per i cantanti e le loro canzoni, sia per gli ospiti che verranno, sia per tutta l’organizzazione. Nei suoi progetti Amadeus ha in mente di avere vicino non una coppia fissa, ma di avere due donne diverse per ogni sera.

