Sanremo 2020: ecco tutti nomi dei big in gara

Manca davvero poco all’inizio del Festival di Sanremo che quest’anno sarà condotto da Amadeus, e avvicinandosi all’evento ecco le certezze e gli annunci sia sugli ospiti che sui big che parteciperanno. Confermata l’idea di Amadeus di far salire sul palco 10 donne al suo fianco a condurre il Festival, 2 per sera, i nomi per adesso non sono ancora una certezza, si parla di Diletta Leotta e Rula Jebral.

Andiamo a vedere chi saranno i superospiti e i big di Sanremo 2020

Come superospiti di Sanremo le certezze per ora si chiamano Fiorello, Roberto Benigni, Tiziano Ferro, Al Bano Carrisi e il rapper Salmo, attesa proprio nella prima puntata del Festival di Sanremo.

Tra i big ci saranno i veterani, qualche volto nuovo e qualche volto che destera’ un pò di curiosità e sorpresa. Tra i concorrenti ci sarà Francesco Gabbani, vincitore proprio del Festival nel 2017. Poi ci dovrebbe essere la presenza di una scoperta di Amici, Giordana Angi e una vecchia conoscenza di Ricki, in un primo momento escluso e che invece ora sembra accreditato a pertecipare al Festival.

Altra scoperta di Amici al Festival ci sarà Elodie e Enrico Nigiotti, protagonista anche nell’edizione di X Factor nel 2017. Poi ci saranno due personaggi un po’ contestati, uno e Morgan che insieme a Buga cercherà gloria al Festival dopo un pò di bagarre ultime sulla sua vita personale, e il secondo Achille Lauro, l’anno scorso la sua canzone fece affiorare molte polemiche.

Tra i big che si esibiranno sul palco dell’Ariston ci saranno Piero Pelu’, Irene Grandi e la cantante che più ci potrebbe incuriosire aspettando la sua performance, Elettra Lamborghini.

Per finire ecco gli ultimi possibili partecipanti, il mai navigato Michele Zarrillo e il ritorno, e i debutti al Festival di Paolo Jannacci, figlio di Enzo, e il rapper Rancore.

Ecco la lista intera dei big che parteciperanno al Festival di Sanremo 2020:

Achille Lauro

Alberto Urso

Anastasio

Diodato

Elettra Lamborghini

Elodie

Enrico Nigiotti

Francesco Gabbani

Giordana Angi

Irene Grandi

Junior Cally

Le Vibrazioni

Levante

Marco Masini

Michele Zarrillo

Morgan e Bugo

Paolo Jannacci

Piero Pelu’

Pinguini Tattici Nucleari

Rancore

Raphael Gualazzi

Ricki

