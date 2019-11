Sanremo Rock Festival: 1° tappa finale regionale del Lazio, del contest indi rock italiano

Il 10 novembre, sul palco del New Rockness di Genzano di Roma, si è conclusa con successo la 1° tappa finale regionale del contest più ambito d’Italia, il Sanremo Rock e Trend Festival, giunto alla sua 33°edizione.

Ad esibirsi rigorosamente live 7 band, ma solo 3 sono riuscite a salire sul podio per contendersi la semifinale, che li premierà per la loro bravura canora e presenza scenica approdando al teatro più importante d’Italia, l’Ariston di Sanremo.

Al primo posto si sono classificati gli Area Zero, sono 5 giovani ragazzi con all’attivo il loro primo disco Aria Nuova, auto prodotto con testi che parlano della vita e delle difficoltà quotidiane, con sonorità progressive e rock-pop.

Al secondo posto il cantautore Marcello Cardillo. Con la band romana i Mavit ha preso parte all’opera rock IL MORSO DEL PECCATO e suonato nelle Manie Animali Tour, presentando pezzi ripresi da opere letterarie trasformandoli in metrica musicale.

Al terzo posto si è piazzato Ox, alias Osmel Fabre, cantautore, musicista e fotografo autodidatta, ha iniziato a scrivere si da ragazzino, nel 2011pubblica il suo primo album ufficiale “When Things Come Easy”facendo riferimento alla spontanetà con cui riesce a produrre i suoi brani. Nel 2019 prova a ri elaborare alcuni suoi pezzi scritti in passato, traducendoli in lingua italiana producendo con successo l’album “Cambio Rotta”.

Per l’occasione l’arduo compito di giudicare e scegliere i finalisti è stato affidato a Leo Giunta organizzatore e autore di Sanremo Rock, Gruppo coreografia RTL Raffaella Tirelli, Marcela Moldovanu, Katiuscia Mauri, Stefania Vaghi, Fabbrix, Stefano Del Pidio direttore del New Rockness e Francesco Le Rose, fonico e tecnico del suono del locale.

Prossimo appuntamento del Sanremo Rock Trend Festival per la regione Lazio sarà sempre al New Rockness di Genzano il 15 dicembre 2019.

