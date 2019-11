Sanremo Rock Festival: 33°edizione al New Rockness

Il 10 Novembre il New Rockness, con la sua suggestiva ambientazione industrial, ospiterà per il terzo anno di seguito il contest più famoso d’Italia, il Sanremo Rock Festival.

A contendersi un posto per le finali sul palco più ambito del Paese, l’Ariston a Sanremo, ascolterete 8 delle migliori band emergenti della Regione Lazio.

Provenienti da tutta Roma si esibiranno Marcello Cardillo, Ren Zen, OX, Cristian Nevola, Taprobana, AreaZero, Dahlia e i Flowerstones da Formia.

A valutare e a giudicare le esibizioni live , troveremo il direttore del locale Stefano Del Pidio, Francesco Le Rose fonico e tecnico del suono del New Rockness, il produttore musicale compositore e arrangiatore Gianni Errera One Publishing Music, l’autore e manager dello spettacolo Leo Giunta, il musicista Fabrizio Guarino, il producer e musicista Donato Scotto Di Monaco, Claudia Salomoni, il regista Mirko Carbone e uno dei componenti della F.I.P.I. ( Federazione Internazionale Proprietà Intellettuali).

L’ospite della serata sarà Andrea Belfiori finalista della precedente edizione di Sanremo Rock.

Sanremo Rock nasce nei primi anni 80 ed è una delle più importanti vetrine a livello nazionale per tutti i gruppi rock, indi, alternative, pop rock, folck, funk, cantautorato, emergenti italiani che hanno la voglia di fare musica di competere e di confrontarsi musicalmente gli uni con gli altri, seguito da case discografiche, talent scout e produttori musicali.

Da questo contest sono nati nomi come Ligabue, Carmen Consoli, Litfiba, i CCCP, Edoardo Bennato, i Bluvertigo, Tazenda, gli Avion Travel solo per citarne alcuni.

È un Live Tour composto da casting e selezioni in giro per i miglior Live Club in Italia per concludere il Tour a Sanremo.

