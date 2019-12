Sara Tommasi: apre una panetteria a Terni, ma il suo sogno è quello di tornare in televisione

Cambiare radicalmente la propria vita non deve essere facile, specialmente poi se il tuo nome è Sara Tommasi. La stessa protagonista ha dichiarato di aver aperto una panetteria a Terni, cosa che sembra banale, ma che per ora gli ha ridato la felicità. Uscire dal tunnel della dipendenza da più di 10 anni è essere ancora in cura per il suo disturbo bipolare, da un senso alla sua nuova vita.

Sarà Tommasi apre una panetteria a Terni, ma non rinuncerà a tornare in televisione

Sara Tommasi sembra aver ritrovato la felicità con l’aiuto della famiglia, del fidanzato e dell’amica e ha iniziato una nuova fase della vita, a riprendersela, a ricominciare dove la aveva lasciata prima di avere problemi, e infatti dopo anni la sua apparizione circa un mese fa da Barbara D’Urso a Live dove ha raccontato un pò quello che gli è capitato dovute anche a scelte sbagliate, ma che ora passata la burrasca c’è tutta l’intenzione di tornare.

Il suo sogno, se si presentasse l’occasione, sarebbe quella di partecipare al Grande Fratello Vip o all’Isola dei Famosi, che la vide già protagonista nel 2006 arrivando quarta. La sua speranza è che la richiamino in televisione, vuole dimostrare che è tornata e che tutto il vecchio è alle spalle.

In un’intervista racconta che ormai il peggio è passato, che era entrata in un vortice chiamata droga non per proprie volontà, ma solo perché si è fidata di persone sbagliate e alla fine l’avevano portata ad essere scollegata da tutti e dal mondo intero. Deve ringraziare sua mamma che ad un certo punto ha deciso non solo di portarla in ospedale, ma di chiedere aiuto, per il bene di Sara, per farla rinchiudere e per farla curare, inutili i vari tentativi di fuga dall’ospedale. Da qui la scoperta la scoperta di soffrire di bipolarismo.

