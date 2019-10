Sassuolo – Inter, 8^ giornata: probabili formazioni

Sassuolo Inter sarà il match dell’ora di pranzo, di domenica 20 ottobre, per questa 8^ giornata di Serie A 2019/20. La squadra nerazzurra, allenata da Antonio Conte è reduce dalla sconfitta casalinga nel big match contro la Juventus. Andiamo a scoprire come si affronteranno e quali saranno le probabili formazioni di Sassuolo – Inter.

Sassuolo – Inter: probabili formazioni del match di domenica 20 ottobre

Si sfideranno alle 12,30 al Maipei Stadium, le due squadre, i neroverdi allenati da De Zerbi e i nerazzurri di Antonio Conte. Sassuolo e Inter apriranno le danze della giornata di domenica, nell’ora poco prima di pranzo. E di sicuro la squadra di Conte avrà tanta fame di punti, per rimettersi in piedi dopo la sconfitta casalinga che le è valsa la perdita del primo posto, contro la Juventus. Anche al Sassuolo, fermo a 6 punti, in quindicesima posizione, serviranno punti per mettersi in una posizione meno a rischio, più lontana dalla zona retrocessione, anche se siamo solo ancora alla 8^giornata. Andiamo a vedere dunque quali saranno tra Sassuolo – Inter le probabili formazioni

Sassuolo – Inter: probabili formazioni

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Peluso; Duncan, Obiang, Traorè; Berardi, Caputo, Defrel.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku.

Qualche dubbio ancora da sciogliere sulla presenza di Godin al posto del giovane Bastoni, in difesa, per quanto riguarda la formazione di Antonio Conte, che per certo non potrà contare sugli infortunati Sensi e Sanchez, per il cileno previsto lungo stop di circa 3 mesi. Si preannuncia un match tosto domenica alle 12,30.

