Sbloccati i Mutui per acquisto casa con Fondo di Garanzia Euroansa

Fondo di Garanzia di Euroansa con mutui agevolati per le famiglie che acquistano una casa. È la prima volta che un operatore privato immette sul mercato un fondo a tassi agevolati per le famiglie che acquistano casa. Nella situazione economica attuale in cui i tassi di interesse sono ai minimi storici, le banche non guadagnano più alle concessione di finanziamenti e mutui, anzi in alcuni casi ci rimettono e quindi il margine di intermediazione è sempre più stretto, chiudendo la possibilità di concedere mutui. È una situazione difficile considerando che le famiglie che fanno richiesta di contrarre un mutuo è aumentata, anche in virtù dei tassi azzerati.

Fondo Euroansa a sostegno dei mutui da marzo

Come spiega Ansano Cecchini, fondatore di Euroansa: “Il nostro fondo è una garanzia aggiuntiva per la banca convenziata che da regolamento non avrà alcun onere o impegno particolare nei nostri confronti. Stiamo per firmare la convenzione con diversi istituti bancari: da Bnl a Credit Agricole, a Banco Popolare e con le altre realtà con cui operiamo. Da oltre 5 anni prima di presentarle in banca sottoponiamo tutte le pratiche ad un controllo preventivo che viene svolto da una società terza, Genio Diligence Spa, che certifica la veridicità della documentazione presentata, azzerando di fatto il rischio operativo della banca“.

Con il fondo a tutela, se il mutuario persona fisica presentata da Euroansa, non paga la banca potrà attingere alla dotazione del fondo. Si intende l’inadempienza quando non viene pagata una o più rate nel periodo di 24 mesi dalla data di erogazione del mutuo.

